Utrechtse gemeenteraad nog niet overtuigd van asfalt voor Weerdsingel OZ

Utrecht - De participatie met bewoners van de Weerdsingel Oostzijde in Utrecht is faliekant mislukt. Daar zijn vriend en vijand in de Utrechtse gemeenteraad het roerend over eens. En zelfs verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk geeft toe dat er dingen niet goed gegaan zijn. Over de vraag of de straatstenen op het monumentaal stukje van de binnenstad vervangen moeten worden door asfalt, zoals GroenLinks graag wil, daar is de gemeenteraad een stuk minder eensgezind over.