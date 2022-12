Utrecht - Stel je voor: je buurvrouw is operazangeres en begint het liefst om 3.00 uur 's nachts met zingen. Of je buurman heeft psychische problemen en leegt een emmer met ontlasting in het grasveldje voor je huis. Wim uit Utrecht en Jasper uit Houten hebben slapeloze nachten en stress van de problemen in hun buurt.