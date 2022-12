Ga hier rechtdoor: navigatie stuurt automobilist Utrechtse fietsenstalling in

Met een snelheid van zo'n 15 kilometer per uur reed de vrouw verder, richting de ingang van de fietsenstalling aan het stationsplein. Rechtdoor, aldus de navigatie. Dus reed ze door, totdat ze beneden in de fietsenstalling terecht kwam, en niet meer verder kon omdat de bocht te krap was voor de auto. Niet zo gek, want dat pad is bedoeld om fietsers van en naar de fietsenstalling te krijgen.