75 Woudenbergse generatoren verwarmen volgende week Oekraïense huizen

Bang dat de hulpgoederen in verkeerde handen vallen, is Ben Schmidt niet. "Sinds 2000 doen we humanitaire transporten in Oekraïne, dus we weten een beetje hoe het werkt. Twee weken geleden is er ook een trailer zonder problemen de grens overgegaan. En onze contactpersoon in Kiev kennen we ook al 20 jaar. Ze laten ook altijd weten dat het goed terecht is gekomen."