Pand samenwerkingsproject 'Nieuws in de Etalage' DUIC en RTV Utrecht geopend

Utrecht - De samenwerkingslocatie van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) en RTV Utrecht is vanmiddag geopend door wethouder Susanne Schilderman op Achter Clarenburg. Het pand, dat de naam HUB draagt, is geopend in het kader van het project 'Nieuws in de Etalage', dat gericht is op vernieuwing en versterking van de lokale journalistiek.