Kliniek ontsnapte tbs'er: 'Begeleider die met Kendrick M. was heeft goed gehandeld'

Soest - De begeleider die eergisteren op pad was met tbs'er Kendrick M. toen hij ontsnapte, heeft correct gehandeld. Dat is de conclusie van een eerste interne evaluatie van de Nijmeegse Pompekliniek, meldt het ministerie van Justitie. M. vluchtte toen hij met een begeleider in een winkel was. Enkele uren later zou hij een vrouw hebben neergestoken in Soest. Het slachtoffer is volgens Omroep Gelderland de (ex)vriendin van de tbs'er.