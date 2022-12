Rechter moet zich uitspreken over aanmeren tweede vluchtelingenschip Utrecht

Het schip, de MS Danubia, vaart nu nog in Hongarije, maar kan over een week of twee à drie wel hier in Utrecht zijn. Als het dan aan de Keulsekade aankomt dan is de plek ook al gereed. De aanmeerpalen staan er al. De gemeente gaat ervan uit dat alle benodigde vergunningen dan ook wel rond zullen komen en als dat niet het geval is, dan beroept de gemeente zich op "het zwaarwegende maatschappelijke belang". The Switch wil nu van de rechter weten of de Danubia al welkom is voordat de vergunning rond is. Uitspraak is op 14 december.