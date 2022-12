Extinction Rebellion protesteert opnieuw bij de Rabobank Utrecht: 'Stop met het financieren van de stikstofcrisis'

Vanmiddag is een gesprek geweest tussen Extinction Rebellion en de bank, vertelt Schuur. "Dat was een prima gesprek, maar het kwam erop neer dat onze eisen niet worden ingewilligd", zegt ze. "Wij blijven dus in het pand tot we weg worden gehaald. Maar daarna voeren we weer actie." Rond 15.30 uur zijn er nog ongeveer 20 mensen activisten aanwezig. Deze groep is van plan in het pand te blijven tot er een koerswijziging wordt toegezegd.