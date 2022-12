College Baarn schrikt: 'Gas en elektriciteit volgend jaar 8 tot 9 keer zo duur'

De verwachte kostenstijging wordt gemeld in een brief van wethouder Steven de Vries aan de gemeenteraad van Baarn. De Vries schrijft dat hij nog altijd met twee niet nader genoemde bedrijven onderhandelt over het leveren van gas voor de gemeentelijke gebouwen. Een nieuw gascontract is nodig omdat lokale overheden vanwege de oorlog in Oekraïne hun lopende zaken met Russische bedrijven moeten stopzetten. Baarn neemt nu nog gas af van het van oorsprong Russische Gazprom.