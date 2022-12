Van schoolschaatsen tot fluitketelcurling: ijsbanen openen deuren ondanks hoge energieprijzen

Ook in Nieuwegein ging gisteren een ijsbaan open, bij horeca- en watersportlocatie Down Under. Voor het eerst komt daar een overdekte schaatsbaan. "Juist om mensen ook in de winter wat vermaak te bieden", legt Layla Vlug van Down Under uit. "Of het niet ontzettend duur is? Dat valt mee. We hebben bewust gekozen voor een dunnere ijslaag dan veel andere banen hebben. Daardoor hoeven we minder te koelen en dus kost het minder."