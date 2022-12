Alle zeilen bij voor Utrechtse winkeliers, laatste weekend voor het heerlijk avondje: 'Het is onvoorstelbaar druk!'

"Het is onvoorstelbaar druk, we zitten vandaag op 3 december. Ik ga vanavond proberen bijtijds naar bed te gaan, want morgen en overmorgen moet ik op zoveel plaatsen zijn." We treffen de goedheiligman zelf op de markt in Zeist. Ondanks zijn drukke agenda heeft hij nog even tijd om kinderen een 'boks' te geven en een interview met RTV Utrecht te doen. "Sinterklaas is natuurlijk niet voor niets in Nederland en binnenkort is hij weer jarig dus er zijn zoveel kinderen die op de sint wachten. Dus ik ga snel even door!"