Utrechtse vuurwerkteams gaan maandag de straat op

Uit de raadsbrief valt op te maken dat de teams eigenlijk eerder hadden moeten starten. Door "schaarse capaciteit" is dat niet mogelijk. "Omdat we zien dat er in enkele wijken meer vuurwerkoverlast wordt ervaren dan andere jaren rond deze tijd, werven we momenteel externe BOA’s, om in die wijken de handhavingscapaciteit in de avonduren te vergroten", zegt het college in de brief.