Voor één keer dineren in de lift van Utrechtse Domtoren

De lift is tijdens de restauratie van de Domtoren in gebruik genomen. Het is een welkome afwisseling voor de bijna 500 traptreden. Zeker voor wie slecht ter been is. De restauratie verloopt sneller dan gepland en daarom verdwijnt ook de lift eerder dan verwacht. Begint volgend jaar verdwijnen de steigers rondom de top. In de zomer moet de Dom helemaal klaar zijn.