Timber en invaller De Ligt met Oranje naar kwartfinale WK

De zege leek in de tweede helft lange tijd niet meer in gevaar te komen, maar een kwartier voor tijd scoorde Haji Wright met een gelukje voor de Amerikanen. Oranje sloeg daarna snel terug. Op aangeven van Blind scoorde Dumfries in de 81e minuut: 3-1. In de 93ste minuut kwam Abcoudenaar Matthijs de Ligt nog in het veld om een Amerikaans offensief tegen te houden. Dat opzet lukte, want het bleef bij 3-1.