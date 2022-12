De rib is thuis: stukje van de échte Sinterklaas onthuld in Odijk

Om 09.00 uur 's ochtends ligt het stukje bot nog achter slot en grendel in een kistje. Niemand, behalve Bert, heeft het al die weken mogen zien. “Nee, niemand is er bij geweest”, zegt Bert. “Kijk, hij staat nu nog tussen een standbeeldje van Sint Nicolaas en naast de Dom, want onder de Dom ben ik geboren en daarom is Utrecht ook heel belangrijk voor me”. Hij is met pensioen, maar helpt nog volop mee in het pastoraat en was de initiatiefnemer om het stukje bot naar Odijk te halen.