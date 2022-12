Brand bij Utrechts restaurant moeilijk bereikbaar: 'We zijn met kettingzagen in de weer'

Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat het voor de brandweer lastig is om de brand te bereiken. "Het is allemaal krap en dicht op elkaar gebouwd, de brandweer heeft moeite om erbij te komen met de grote voertuigen." Om de brand te kunnen blussen zijn brandweerlieden daarom met kettingzagen in de weer om ruimte te maken. Ook moet op die manier beter duidelijk worden waar de brand precies zit en hoe groot die is.