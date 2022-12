Gratis knipbeurt voor bezoekers Voedselbank: 'Met een beetje extra zelfvertrouwen de kerstdagen in'

Het aantal bezoekers aan de Voedselbank is door hoge energiekosten en stijgende supermarktprijzen fors toegenomen. "Inwoners moeten hun best doen om het hoofd boven water te houden", ziet Reggy Wehl van buurtteam Utrecht. "Een bezoek aan de kapper wordt vaak uitgesteld of overgeslagen. Het is dan erg fijn voor mensen dat ze met deze actie van de studenten van ROC Midden Nederland toch verzorgd de kerstdagen in kunnen."