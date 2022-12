Zie ginds komt de brandweer; Sinterklaas ontvangen op basisschool in Cothen

De hoofdmeester is dan ook blij dat het feest nu gewoon weer gezamenlijk gevierd kan worden. "Dat is heel belangrijk. Het is voor de kinderen een leuk feest en een viering die we samen doen, met z'n allen. Wel helemaal in deze tijd natuurlijk. Met roetveegpieten en aangepaste liedjes", vertelt hij terwijl hij test of ook het afspelen van muziek via de geluidsinstallatie lukt. En jawel, Zie de maan schijnt door bomen galmt meteen door de speakers.