Steeds meer plaatsen experimenteren met vuurwerkvrije plekken, hier zie je waar

Op het onderstaande kaartje is te zien hoe alle gemeenten dit jaar omgaan met het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat ze daar wat over te zeggen hebben is voor het eerst in drie jaar. Zowel in 2020 als 2021 was er namelijk wél sprake van een landelijk vuurwerkverbod. Vanwege de verhoogde druk op de gezondheidszorg door corona, besloot de landelijke overheid om vuurwerk te verbieden om het aantal aan vuurwerk gerelateerde ziekenhuisopnames laag te houden. 2019 was dus het laatste jaar dat gemeenten wat te zeggen hadden over het vuurwerkbeleid, tot nu.