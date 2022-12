Huh, brandt de Grote Kerstboom tóch al? 'Voor het goede doel'

Het bestuur van de Grootste Kerstboom wilde altijd al "meer" met de boom doen, zegt Herbert van Zijl. "Iedereen in deze regio kijkt er altijd al naar uit: in december gaan die leuke lampjes weer aan in IJsselstein. En dat doen we inmiddels al zo'n 30 jaar. Omdat ze bij Serious Request licht willen brengen in het leven van een vergeten kind, paste onze boom daar eigenlijk perfect bij. Zo vragen we aandacht voor dit goede doel."