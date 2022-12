Zwemmende inbreker uit Utrecht gepakt na achtervolging op surfplank

Utrecht - De politie heeft vannacht na een achtervolging op onder meer een surfplank een 32-jarige man uit Utrecht aangehouden die na een inbraak in Badhoevedorp had geprobeerd om zwemmend te vluchten. De verdachte lag langere tijd in het water. Daarom is hij eerst voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Eenmaal opgewarmd is hij naar een politiecel vervoerd.