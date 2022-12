In 2030 geen daklozen meer? Zo wil de staatssecretaris dat doen

De titel van het actieplan verklapt zijn strategie: Eerst een Thuis. Volgens het concept 'housing first' worden mensen zo snel mogelijk aan een vaste woning geholpen. "Wat we gewend zijn is dat mensen eerst een tijd in de opvang verblijven en daarna via een urgentieregeling een huis krijgen. We willen het eigenlijk omdraaien. We beginnen met een huis en de zorg komt dan in huis om daar te helpen om problemen op te lossen", legt Van Ooijen uit.