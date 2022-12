Rooklucht en brokstukken: Johnny's kamer is onbewoonbaar na restaurantbrand in centrum Utrecht

Ook Freek Kattenberg, eigenaar van een wijnwinkel naast het pand van Johnny, heeft in een hotel geslapen. Hij woont boven zijn winkel. "Iedereen is ongedeerd en dat vind ik het belangrijkst. Het was mooi om te merken dat in de binnenstad toch saamhorigheid ontstaat na een brand zoals deze." De winkel van Freek is minder hard getroffen. Op een stevige rooklucht en wat lichte schade aan de muren na is de winkel nog intact.