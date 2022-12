Spannende dag voor het UMC Utrecht: blijft het kinderhartcentrum open?

Kortom: geen enkel ziekenhuis zal vrijwillig afscheid nemen van hun specialisatie. Waar alle partijen het wel over eens zijn is dat het belangrijk is om kinderhartchirurgie meer te concentreren. Op dit moment zijn er twaalf chirurgen verdeeld over vier verschillende ziekenhuizen die de jaarlijks circa 1400 kinderen met aangeboren hartafwijkingen kunnen opereren. Omdat het om een relatief laag aantal ingrepen gaat, is het idee dat concentratie van de zorg ervoor zorgt dat de betrokken chirurgen meer operaties kunnen uitvoeren. Zo kunnen ze hun vaardigheden beter behouden en verbeteren.