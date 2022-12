'Drukste punt' Lage Vuursche aangepakt: parkeerplaats krijgt opknapbeurt

Het parkeren in Lage Vuursche is al tijden een heet hangijzer en de toestroom van nieuwe natuurliefhebbers tijdens corona heeft het er niet beter op gemaakt. Regelmatig worden de wegen afgesloten en staan auto's kriskras in de berm geparkeerd. Vooralsnog ziet de gemeente Baarn niets in betaald parkeren, maar gebiedseigenaar Staatsbosbeheer hoopt dat de nieuwe parkeerplaats in ieder geval meer orde in de chaos brengt.