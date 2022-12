Omwonenden Griftpark starten petitie voor andere plek slavernijmonument

"We komen donderdag met een petitie", zegt omwonende Taco Jansonius na eerdere berichtgeving van de nieuwssite Nieuws030 . "We zijn allereerst verrast en héél trots dat het slavernijmonument naar het Griftpark komt", voegt hij eraan toe. "Dat is een bijzondere eer. Maar vervolgens zien we wel dat de plek die nu door de gemeente gekozen is, geen recht doet aan de historie en het prachtige ontwerp van het park. Gelukkig zien we een veel betere plek en starten we een petitie om die plek naar voren te brengen."