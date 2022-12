Oplettende buren waarschuwen bewoners bij uitslaande garagebrand in Achterveld

Achterveld - Op de Koningin Julianaweg in Achterveld is vanochtend vroeg brand uitgeslagen in de garage naast een woning. De brandweer trof de bewoners van het huis veilig buiten aan en had het vuur daarna snel onder controle. Voor de hond kwam de hulp helaas te laat, zo meldt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).