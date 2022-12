Tenenkrommende reclames of briljant? 'De slechtste slogans zijn de slogans die niemand kent'

"Het is eigenlijk meer een tag", vertelt hoofd marketing Hessel Visser. "Hij is in 2018 bedacht met ons reclamebureau. Je begrijpt hem niet meteen, maar hij triggert wel. Het is een beetje tegendraads. We onderscheiden ons hiermee in de wasserijwereld en dat wilden we graag. Verfrissig is een niet-bestaand woord en past mooi bij Vendrig. Je vindt de tekst in al onze uitingen: op ons briefpapier, op de vrachtwagens, overal."