Statushouders tijdelijk opgevangen in pastorie Breukelen

"Wij willen statushouders versneld huisvesten in de gemeente waar ze aan zijn toegewezen", zegt een woordvoerder van Thuisgevers. "Nu zitten zij maanden of zelfs jaren vast op een plek waar ze niet horen", zegt ze, doelend op het asielzoekerscentrum. "Op deze manier kunnen zij beginnen aan een nieuw leven in hun nieuwe woonplaats." Een vrijwilliger van de stichting zal in de pastorie aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden en de mensen wegwijs te maken.