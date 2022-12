Nog steeds onduidelijk of kinderhartchirurgie in Utrecht blijft: 'Ook grote gevolgen voor Prinses Máxima Centrum'

Utrecht - Het is nog steeds niet duidelijk of de gespecialiseerde zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen in Utrecht blijft. Vandaag kwam de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met een kritisch rapport over het plan om de kinderhartcentra in Leiden en Groningen te sluiten en de zorg te concentreren in Utrecht en Rotterdam. Volgens de NZa komt daarmee de acute zorg in gevaar. De zorgautoriteit roept de minister daarom op om een nieuw plan te maken, voordat er grote hervormingen worden uitgevoerd in de gespecialiseerde hartzorg.