Racistische 'Sinterklaas' meldt zich bij politie en blijkt 49-jarige man uit Bunschoten

Na het weekend ontstond er ophef over het filmpje, waarin een als Sinterklaas verklede man oproept tot geweld in Bunschoten-Spakenburg. Zijn woede richtte zich in de video op een man uit Rotterdam die "het kinderfeest verpest" zou hebben, nadat er afgelopen zaterdag ruzie ontstond op de markt in Bunschoten-Spakenburg.