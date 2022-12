OM eist tbs met dwang tegen Mijdrechter wegens zware mishandeling van baby en ex-vriendin in Mijdrecht

G. werd diezelfde dag nog aangehouden. Zijn zoontje had blauwe plekken en verkleuringen in zijn gezicht en over zijn hele lichaam. Die tonen volgens het OM aan dat hij over een langere periode is mishandeld. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat er twaalf ribben gebroken waren. Dat zou alleen veroorzaakt kunnen zijn door hard samendrukken of door op het kind te gaan zitten.