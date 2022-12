Feest in Utrecht en Amersfoort na WK-winst Marokko

In Utrecht verzamelen de feestvierders zich vooral op de Kanaalstraat en rond de ULU-moskee in de wijk Lombok. Daar staan honderden mensen met fakkels en vlaggen. Iets verderop, op het Westplein, rijden lange rijen toeterende auto's. Ook elders in de wijk is het druk op de weg en her en der in de stad wordt vuurwerk afgestoken.