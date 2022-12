Sfeer slaat om na WK-feest, politie grijpt in na winst Marokko

"Wat begon met feestelijkheden, is helaas geëindigd in een oploop waarbij onder meer geweld werd gebruikt tegen agenten. Dit is onacceptabel", laat burgemeester Sharon Dijksma weten. Rond 21.00 uur sloeg in Lombok de feeststemming om en hebben politie en ME ingegrepen. Iedereen werd gesommeerd de omgeving van de Kanaalstraat te verlaten. Op dit moment is het nog wel druk rond het Westplein en richting Utrecht Centraal.