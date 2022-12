NS schenkt treinonderdelen aan twintig verpleeghuizen om coupés na te bootsen

NS zegt af en toe reizigers met dementie tegen te komen, bijvoorbeeld iemand die in de trein de reisgenoot kwijt is, of die plotseling niet meer weet hoe je moet inchecken. Alzheimer Nederland en de NS zijn om die reden eind 2019 de bewustwordingscampagne ‘GOED omgaan met dementie in het openbaar vervoer’ gestart.