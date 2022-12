Een aanhouding in Utrecht na ongeregeldheden winst Marokko

Fans van het Marokkaans elftal verzamelden zich aanvankelijk op de Kanaalstraat en rond de ULU-moskee in de wijk Lombok. Daar stonden honderden mensen met fakkels en vlaggen. Iets verderop, op het Westplein, reden lange rijen toeterende auto's. Ook elders in de wijk was het druk op de weg en her en der in de stad is vuurwerk afgestoken.