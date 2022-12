Amersfoort verliest rechtszaak, gemeente moet projectontwikkelaar mogelijk tientallen miljoenen betalen

Nu het bindend advies in stand blijft, moet de gemeente Amersfoort een schadevergoeding aan Vahstal betalen. Over de hoogte daarvan werd lang gespeculeerd, maar in de zitting die voorafging aan de uitspraak van vandaag liet de gemeentelijke advocaat zich een bedrag van 48 miljoen euro ontglippen . De daadwerkelijke hoogte van de schadevergoeding wordt in een aparte procedure bepaald, achter gesloten deuren. Daarover zijn de eerste zittingen deze maand.