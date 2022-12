Nog veel vragen over steekincident in Vianen, stiefzoon verdacht van moord op stiefmoeder

De verdachte wilde volgens de officier van justitie die dag ook zijn vader doden. Hij stak de man in zijn hand en borst en probeerde hem in zijn nek te raken. H. zou daarna, wild schreeuwend, naar buiten zijn gelopen, waar hij door gealarmeerde politiemensen werd overmeesterd. Een ingevlogen trauma-arts ontfermde zich over de zwaargewonde stiefmoeder, maar zij was niet meer te redden. De schokkende gebeurtenis veroorzaakte grote consternatie in de buurt.