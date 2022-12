Tientallen telefoons gepikt bij concert in TivoliVredenburg: 'Als je danst voel je het niet'

Dirk heeft thuis direct alle pasjes ontkoppeld van zijn telefoon en kon een dag later aangifte doen van diefstal. "Maar daarna ben je machteloos, je kunt verder niet zoveel." Wel was er maandag een sprankje hoop toen het toestel van Dirk, waarvan de verloren-modus is aangezet, is gesignaleerd in Brussel. "Hij is er dus nog, waarschijnlijk proberen ze dan in het toestel te komen."