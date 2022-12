Opluchting bij Woudenbergse weldoeners: 75 generatoren veilig aangekomen in Oekraïne

Een vrachtwagen vol generatoren vertrok afgelopen weekend uit Woudenberg. De rit wordt spannend bij de grenscontrole in Polen. "Die is streng en duurt het langst. Daarna ga je een brug over en kom je in een stukje niemandsland. Bij de Oekraïense grens zijn ze sinds de oorlog heel flexibel, die zijn blij met alle hulp."