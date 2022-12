Striptekenaar uit Zeist maakt ruimte voor de regenboogfamilie

Salto en Ubba is geen autobiografische strip, maar de tekenaar stopt er wel een deel van zichzelf in. "Dergelijke verhalen in strips had ik als jonge jongen ook wel willen lezen. In die zin is het ook een drang om mensen iets te geven waar ze veel plezier aan kunnen hebben. En de reacties op deel één bevestigen dat ook. Ze vinden het fijn dat ze in een boek staan, niet zijzelf, maar wel hun leefomgeving."