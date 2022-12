Amersfoortse Marjo Hoedemaker stuurt brief aan Zelensky: 'Mensapen en olifanten hebben verwarming nodig'

Regelmatig heeft het voormalig hoofd-dierenverzorging van DierenPark Amersfoort via de app contact met mensen die wonen in de dierentuin omdat hun eigen huis kapot is geschoten. Zo ook een dame die al jarenlang voor de mensapen zorgt. Hoedemaker: "'Ik moet wel, zegt zij dan. 'Want mijn huis is weg'. Dat zijn hele losse opmerkingen, maar dat treft mij diep."