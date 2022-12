Strak in het pak: brandweer heeft nieuw uniform

De makers van het nieuwe uniform zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het bedenken van het ontwerp en de productie duurden in totaal zo'n vijf jaar. Er was onder meer wat vertraging vanwege corona, zegt Van Lieshout. "We willen een uniform dat voor iedereen is, dat voor iedereen comfortabel is." Om dat te bereiken, waren er bijvoorbeeld ook veel draagtests met verschillende pasvormen en materialen.