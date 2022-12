Nieuwegein zoekt nieuwe burgemeester met lef: 'We zijn wel toe aan een vrouw'

Wat voor burgemeester willen inwoners?

Nieuwegeiners mochten zelf ook meedenken over de belangrijkste kwaliteiten die hun nieuwe burgemeester moet bezitten. Bijna 1600 inwoners vulden daarvoor een enquête in. Betrouwbaar zijn is – met 37 procent van de stemmen – volgens inwoners de belangrijkste eigenschap. Daarna komen al gauw 'is voor iedereen aanspreekbaar', 'is betrokken' en 'verbindt mensen'. Trots zijn op Nieuwegein, vinden inwoners met 11 procent minder belangrijk.

Veiligheid is veruit het belangrijkste onderwerp waar de nieuwe burgemeester zich mee bezig moet gaan houden, blijkt uit de enquête. Veertig procent van de deelnemers geeft aan zich niet altijd veilig te voelen op straat, en de veiligheid in de buurten en wijken staat met stip bovenaan de lijst van thema's die extra aandacht verdienen in Nieuwegein. Voorzieningen voor jongeren en de dienstverlening van de gemeente vinden inwoners ook belangrijk.