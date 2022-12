Brandstichter politiewagen Amersfoort gefilmd

Amersfoort - In het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld zijn bewakingsbeelden getoond waarop te zien is dat iemand een bestelbus van de politie in brand steekt. Dat gebeurde in de nacht van maandag 31 oktober op dinsdag 1 november op de Ganskuijl in Amersfoort. Het betrof een zwart voertuig dat niet herkenbaar was als politiewagen.