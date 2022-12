Historische avond is voor Marokkofans vooral feest: 'We willen niet dat het escaleert'

De woordvoerder van burgemeester Dijksma laat weten contact te houden met de veiligheidsdriehoek in aanloop naar de wedstrijd vandaag. "We hebben ons voorbereid op verschillende scenario’s en er zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Die voorbereidingen bij de vorige wedstrijd maakten dat er snel ingegrepen kon worden door de ME toen de feestelijkheden in de Kanaalstraat omsloegen in ongeregeldheden. Daarnaast zetten we in op verbinding in de wijken met de bondgenoten in de Marokkaanse gemeenschap en andere partners."