Toveren met meel, zout en water: op zoek naar Franse baguette-geheimen in Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede - Met kaas, met jam of wat je maar wil. Zelfs zonder iets is vers stokbrood een geliefde lekkernij. De baguette, icoon van de Franse cultuur, is sinds vorige week zelfs Unesco werelderfgoed. Let wel: de ambachtelijke variant, niet de afbakversie. Een kleine bakkerij en delicatessenwinkel in Wijk bij Duurstede is gespecialiseerd in la baguette. Wat maakt het Franse stokbrood toch zo onweerstaanbaar?