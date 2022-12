Universiteit Utrecht tekent manifest tegen seksueel geweld (waarschijnlijk) niet: 'Verantwoordelijkheid alleen bij ons neerleggen is onterecht'

"De cijfers uit het onderzoek van Amnesty zijn schokkend", vertelt de woordvoerder van de UU. "We vinden de oproep van de ‘Let's talk about YES’-campagne daarom heel belangrijk en zetten alles op alles om seksueel geweld onder studenten te voorkomen. Daarover zijn we met de studenten van 'Let's talk about YES' ook al meerdere keren in gesprek geweest. Het zou wat ons betreft niet moeten gaan om een handtekening onder een manifest of niet, maar om de gezamenlijke aanpak van een heel belangrijk probleem."