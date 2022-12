In drie dichtregels vangt Karien de natuur van Westbroek, soms met een foto: 'Anders snapt niemand er iets van'

Ze gaan niet allemaal over koeien, de haiku's van Karien Scholten. Deze gaat vooral over een kind in een melkstal. Ze is niet bang voor de koe maar ook niet voor de melkmachine. Karien schrijft wekelijks een haiku voor de plaatselijke krant, met een verhaaltje erbij. Inmiddels zijn ze gebundeld in een boek: Polderproza in honderd Haiku's. "Een haiku is een Japanse dichtvorm in drie regels van 5 - 7 - 5 lettergrepen. Het gaat er niet om dat hij rijmt, het is meer ritmisch en het beschrijft over het algemeen een natuurbeleving."