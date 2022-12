Sigaretten buitgemaakt bij inbraak in Leerdamse winkel

De ravage in de zaak is groot. Een glazen deur is met veel geweld vernield en op een foto is te zien dat de daders het vooral voorzien hadden op sigaretten. De politie laat weten dat er vermoedelijke twee daders zijn die in een zwarte personenauto vandoor gingen. Momenteel wordt buurtonderzoek gedaan en worden camerabeelden bekeken. Mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.